هانى شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

تألق المطرب هاني شاكر فى حفلة عيد الحب، المقامة على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر.بدأ هاني شاكر الحفل بأغنية «بحبك أنا» بمصاحبة المايسترو محمد الموجي يليها مجموعة متنوعة من أغانيه، بدأها بـ«مصر بالنسبة لك إيه»، وبعدها قدم «أمرك ياحبيبي إيه، ونسيانك صعب أكيد، وأول قلبك ماخان، ووعد مني، وياريتني، وأغنية بأمر الحب للعندليب عبدالحليم حافظ»، ورفع الحفل شعار كامل العدد.هاني شاكر هو نقيب المهن الموسيقية وكان قد قدم عدد من الحفلات الغنائية مؤخرًا خارج مصر، فيما يناقش خلال الفترة الحالية أزمات خاصة بنقابة الموسيقيين ومطربي المهرجانات الشعبية لتقنين وضعهم الحالي.