مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التام خوض مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها يوم 24 فبراير الجاري ببطولة الدوري الممتاز.ومن المنتظر أن يخوض الفريقان مباراة السوبر المصري يوم الخميس المقبل في أبو ظبي قبل أن يلتقيا مرة أخرى يوم 24 فبراير في ستاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.