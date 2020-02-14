«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

كان الفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب مشجعًا لنادي الزمالك، لكنه لم يكن مواظبًا على حضور المباريات في المدرجات مع الجمهور، ولم يحضر لمشاهد مباراة للفريق الأبيض سوى مرة واحدة في حياته.

كانت المباراة الوحيدة التي حضرها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لنادي الزمالك في عام 1954.

وشاهد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مباراة نادي الزمالك الذي واجه فيها فريق دوكلا التشيكي وهو اللقاء الذي أقيم بمناسبة الاحتفال الخاص بانتقال النادي الأبيض لمقره الجديد في ميت عقبة.

انفعل موسيقار الأجيال أثناء المباراة، وحصل على سيجارة من صديقه في المقصورة ليدخنها، رغم أنه اشتهر بعدم التدخين، وخوفه على عمره هو السبب في عدم الحضور مرة أخرى.

اعترف "عبد الوهاب" في حوار تليفزيوني بأنه طالما يعيش في منطقة الزمالك فهو زملكاوي.

