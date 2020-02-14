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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة (صور)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:12 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أحيا النجم بهاء سلطان واحدة من أقوى حفلات عيد الحب، وذلك داخل استاد القاهرة، وسط حضور الآلاف من محبيه وجمهوره.

وحضر «بهاء» بصحبة مدير أعماله ناصر بيجاتو إلى مقر الحفل وسط استقبال كبير من منظمي الحفل وصعد إلى مسرح الحفل وسط صيحات وتصفيق الجمهور.

وقام بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من تفاعل الجمهور معه، مرددين أغانيه، وبعد الحفل قام الجميع بالالتفاف حول نجمهم المفضل رغبة في التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه معه.

وكان قد شارك في الحفل عدد كبير من المطربين منهم تامر حسني وائل جسار نانسي عجرم ساندي وأخرون من مطربي المهرجانات والغناء الشعبي منهم أحمد شيبة وعمر كمال وحسن شاكوش.

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