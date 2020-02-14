مفيد فوزى: «ندمت لما قلت لدكتورة صلى على النبى واشتغلى رقاصة»

أكد الإعلامي مفيد فوزي أن ندم على رده على إحدى المتصلات به على الهواء، وكانت تشتكي من قلة العمل رغم حصولها على الدكتوراه، حيث قال لها: «صلي على النبي واشتغلي رقاصة».وأضاف فوزي خلال لقائه في برنامج «تحيا الستات» مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع على فضائية "النهار"، أنه لا ينتقد الراقصات ويعتقد أنه مهنة مثل الصياد والغواص وله مواصفات معينة لدى الست ففي تاريخ مصر يوجد هدى شمس الدين وسهير زكي، ونجوى فؤاد وفيفي عبده ودينا، وأحب حضور فيفي عبده ويبهجني تقلصات رقص دينا وكنت في الماضي أقف مبهورا أمام سامية جمال وأشعر بأنها تقدم أشكالا فرعونية بحركة يديها ولا يغفل جيله نجوى فؤاد وإن كان البعض يفضل سهير زكي.وتابع أن ندمه لتقليله من دور الراقصة، مؤكدًا أنه مع عمل السيدة وعدم جلوسها في المنزل.