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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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هانى شاكر يتألق فى حفل عيد الحب بدار الأوبرا
الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:56 م
هاني شاكر
تصوير: محمود عبد الناصر
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