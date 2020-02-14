الأنبا باسيليوس يشارك فى حفلة «العائلة المقدسة» بإيبارشية سوهاج

شارك الأنبا باسليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك في حفلة دار العائلة المقدسة للرعاية بكنيسة العذراء بالخذاندرية بإيبارشية سوهاج.حضر الاحتفال نخبة من الآباء الكهنة، والراهبات، وأعضاء الفوكولاري، والمعلمين.تضمن اليوم عدد من الفقرات ومنها: عزف النشيد الوطني، وكلمة عن الدار وتأسيسه، ثم عرض مسرحي بعنوان "ليه"، بالإضافة إلى فقرة الترانيم مع كورال الدار، وفقرة (علمني ربي أنا ابن مصر)، وفقرة عن القديسة جان انتيد، وعرض تدريبات الكونغ فو.تضمن اليوم أيضًا كلمة من الأنبا باسليوس، وجه شكره فيها إلي كل محبي الدار لاهتمامهم بالأطفال.