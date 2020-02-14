رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تعزل أسرة الأجنبى حامل فيروس كورونا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:45 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة تجاه الأشخاص المخالطين للشخص الأجنبي الحامل لفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح "مجاهد" في تصريحات خاصة، أنه تم تطبيق عزل ذاتي في منطقة السكن للمخالطين للحالة، لافتا إلى أنه أمر يحدث في كل دول العالم وتجربة ناجحة جدا، بجانب متابعتهم عبر الفرق الصحية.

وأشار إلى أنه تم إثبات سلبية العينات التي تم سحبها من المخالطين للشخص الأجنبي، إلا أنهم سيخضعون للعزل لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض"، متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، لافتا إلى أنه تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها، مشددا على أن كل الإجراءات الوقائية تتم تحت إشراف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أنه تم تصنيف الشخص الأجنبي بأنه حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد، لأنه لم تظهر عليه الأعراض التي حددتها منظمة الصحة العالمية كإصابة مؤكدة.

وقال مجاهد، إن منظمة الصحة العالمية عرفت الإصابة بأنه ظهور أعراض على الشخص المصاب بارتفاع درجة حرارته 38 درجة فيما أعلى، مع كحة وضيق في التنفس وسعال واحمرار في العينين، ويكون قادما من مكان به الفيروس أو اختلط بشخص مصاب بـ"كورونا".

وأشار إلى أن الحالة الصحية للشخص الأجنبي مستقرة، وتم عزله في المستشفى، مع متابعته طول الوقت عبر الفرق الطبية المجهزة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وقالت إنها نجحت في اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي مصاب بالفيروس بفضل الخطة الوقائية، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها الإصابات، مشيرة إلى إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ ساعة و 26 دقيقة

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

منذ يوم

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

منذ حوالي 5 ساعات

«الصحة»: نقلنا الأجنبي حامل «كورونا» إلى المستشفى لعزله وحالته مستقرة

الصور

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«الحوكمة فى إفريقيا».. محاضرة بثقافة السويس

قصور الثقافة تبدأ استعداداتها لمهرجان أسوان الدولي للفنون

قصور الثقافة تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر»

ندوة تثقيفية بالغربية للحفاظ على مياه النيل