بإيرادات ضخمة.. مسرحية علاء الدين تنافس أفلام السينما

أعلنت "كايرو شو" المنتجة لمسرحية علاء الدين للنجم، أحمد عز، أن عرضي اليوم الجمعة "ماتينيه وسواريه" تخطيا جميع الأرقام القياسية بإيرادات اقتربت من حاجز المليون جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسرح وينافس إيرادات أفلام السينما.وأوضح مصدر مسئول بكايرو شو، أن قرار إضافة حفل ماتينيه إلى السواريه في حفلات الجمعة، جاء بناء على الإقبال الجماهيري الشديد على حجز التذاكر، بما لا يسمح باستيعابه في حفل سواريه فقط.مسرحية علاء الدين اخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين)، ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر)، وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).