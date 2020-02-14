قصور الثقافة تبدأ استعداداتها لمهرجان أسوان الدولي للفنون

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، استعداداتها لإطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة، والتى تقام فى الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجارى، بقرى ومدن المحافظة، بالإضافة لبعض الأماكن السياحية بها.تجرى الاستعدادات على قدم وساق من خلال عمل بروفات استعراضية للفرق المشاركة على خشبة مسرح قصر ثقافة أسوان والتى تعبر فيها عن البيئات المختلفة وتراثها، حيث يشارك بالمهرجان هذا العام 23 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية وهى "روسيا، سيرلانكا، صربيا، رومانيا، بلغاريا، بولندا، اليونان، المكسيك، فلسطين، السودان، الإمارات، الجزائر، المغرب"، بالإضافة لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة وهى "بورسعيد، العريش، مطروح، الوادى الجديد، سوهاج، الشرقية، أسوان، أسيوط" وفرقتى "توشكى وشلاتين" التلقائيتين.جدير بالذكر أن المهرجان كان قد بدأت أولى دوراته عام 2013.