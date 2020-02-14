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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة الصحة: «كورونا» مثل الإنفلونزا يحتاج الراحة في البيت

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:31 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الأجنبية الحاملة لفيروس "كورونا" لم تظهر عليها أي أعراض وهو في فترة الحضانة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم عزل المختلطين بالحالة الحاملة لفيروس "كورونا"، لافتة إلى أن أهم شيء أن يبقوا في بيوتهم بتعليمات مكافحة العدوى، ووزارة الصحة تتابعهم يوميًا لمدة 14 يومًا.

وأوضحت وزيرة الصحة: "فيروس "كورونا" من فيروسات الإنفلونزا التي تحتاج أن نرتاح في البيت ونعمل عزل ذاتي ونتناول غذاء صحيا"، مشيرة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تقول إن 82% من المصابين بفيروس كورونا إذا ظهرت عليهم الأعراض تكون بسيطة جدا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وقالت إنها نجحت في اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي حامل للفيروس بفضل الخطة الوقائية، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها الإصابات، مشيرة إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها، وجاءت نتيجتها إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة، والتي جاءت سلبية للفيروس.

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