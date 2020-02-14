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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 1638 مواطنا بالمجان فى قافلة طبية بأسوان (صور)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:29 م
قافلة طبية بأسوان
قافلة طبية بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية حديدون التابعة لمركز دراو، حيث استمرت القافلة لمدة يومين، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية.


قافلة طبية بأسوان
قافلة طبية بأسوان
جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، بتوجيهات الدكتور ايهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.
قافلة طبية بأسوان
قافلة طبية بأسوان
وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي، على عدد 1638 مواطن، بالإضافة لإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 363 سيدة بالمكان.
قافلة طبية بأسوان
قافلة طبية بأسوان
وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.

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