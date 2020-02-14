اللقاء الثالث لمسئولي الأنشطة الرسولية للإيبارشية البطريركية

اجتمع مساء اليوم، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية مع مسئولى الأنشطة الرسولية بالإيبارشية بمشاركة الأب يوسف أسعد.ويعتبر اللقاء الثالث للأنشطة الرسولية، الذى يهدف إلى تكوين شركة بين جميع الأنشطة وبحث سبل التعاون والخدمة مع الإيبارشية، وتم الاتفاق على أن يوم السبت 6 يونيو سيكون يوم التجمع للصلاة مع كل الأنشطة الرسولية.