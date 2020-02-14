مجموعات إيمان ونور بمقاطعة وسط المنيا تحتفل بعيد النور

احتفلت مجموعات إيمان ونور بمقاطعة وسط المنيا بعيد النور، بحضور ستمائة فرد يشملهم الآباء الكهنة، والأهل والأصدقاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، بدير الملاك بالبياضية التابع لمركز ملوي، تحت إشراف الأب بولس نصيف مرشد المقاطعة.بدأ اليوم بالصلاة والتأمل في نص سمعان الشيخ، وفقرة تمثيلية من تقديم ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المقارنة بين حياة جان فانيه مؤسس إيمان ونور وسمعان الشيخ.وتضمن اليوم أيضًا فقرة ترفيهية قدمها، فريق animation team، وأغنية بالحركات وتمثيل إيمائي لنص إنجيلي.