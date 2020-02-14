رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الخارجية يكشف عن آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:23 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
محمود عرفات
طباعة
قال وزير الخارجية السفير سامح شكري، إن الاتفاق النهائي لسد النهضة سيتضمن نصوصا تراعي المصالح المائية المصرية وتحقيق أهداف إثيوبيا للتنمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج مساء dmc، المذاع على فضائية dmc، أنه لا توجد ملاحظات جوهرية على صيغة اتفاقية «سد النهضة»، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي يتوقع بأن تأتي أطراف الاتفاق بعد تلقي الصيغة النهائية للاتفاقية لإبلاغهم بالموافقة أو الرفض، ولا يوجد حديث للدخول في مفاوضات إضافية.

وأوضح أنه لو كانت هناك موافقة من الأطراف حول الصيغة النهائية للاتفاقية، وكانت هناك حاجة لضبط بعض الصياغات حولها فيمكن عقد جولة أخيرة لضبط هذه الأمور الشكلية.

وتابع: "نحن نتوقع أن يأتي الجانب الأمريكي بصيغة موضوعية للاتفاق ومتكافئة وفي إطار ما اطلع عليه من رؤية من قبل الدول الثلاث لتحقيق المصلحة للدول الثلاث بشكل عادل، وحال التوقيع على الاتفاق سيكون ملزما للأطرف الثلاثة بما يتضمنه من نصوص تتحدث عن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ"، موضحا أن الاتفاق النهائي يشمل آلية فض المنازعات، وآليات للتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث وتلقي المعلومات الفنية المرتبطة بتشغيل السد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

لاعبو الزمالك بـ«صورة السيسي» فى قطر.. تحيا مصر

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

منذ حوالي 4 ساعات

«الصحة»: لم تظهر أي أعراض على حامل «كورونا» الأجنبي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

الصور

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

image description

وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

الأكثر قراءة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

أول تعليق من وزيرة الصحة على حامل «كورونا» الأجنبى (فيديو)

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى لسبب غريب.. «مدير مسرح استغلها»

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبدالحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسنى لـ العندليب قبل وفاته

نجم الساعة

صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى لسبب غريب.. «مدير مسرح استغلها»

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تبدأ استعداداتها لمهرجان أسوان الدولي للفنون

قصور الثقافة تشارك في مبادرة «اتحضر للأخضر»

ندوة تثقيفية بالغربية للحفاظ على مياه النيل

وزيرة الثقافة تترأس الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجمع العربى للموسيقى الـ25