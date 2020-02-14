منة عرفة بملامح ساحرة بتوقيع فاطمة كيوان (صور)

خضعت الفنانة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة مع خبيرة التجميل فاطمة كيوان، وأبرزت في هذه الجلسة أنوثتها بملامح بريئة مفعمة بالحيوية والأناقة وركزت على ظهور بشرتها بأجمل إطلالة ونضارة في استخدام كل الميكب المستخدم في الجلسة أثناء تحضيرها للتصوير.وظهرت منة عرفة بمكياج بسيط مناسب مع بشرتها المختلطة، بينما حرصت خبيرة التجميل علي إبراز ملامحها بشكل ولوك جديد، أنيق ساحر وجذاب.وشوقت الفنانة منة عرفة جمهورها بمنشور غامض، نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»: «الفأر السندق الجزء الثاني ولا إيه!.. هو أنا ناقصة مرمطة تاني»، كاشفة عن تقديم جزء ثان من أغنيتها الشهيرة مع المطرب حمادة هلال.