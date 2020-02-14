أول تعليق من وزيرة الصحة على حامل «كورونا» الأجنبى (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من خلال خطة الوزارة الاحترازية تم عمل مجموعة مسوحات بالتحاليل والكواشف الجديدة المستلمة من منظمة الصحة العالمية لجميع القادمين وكل المشتبه في إصابتهم.وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "mbc masr"، مع الإعلامي عمرو أديب: "كل اللي عملنا لهم مسح لم يعانوا من أي عوارض ظاهرية، ما عدا واحد طلع إيجابي، أي حامل للفيروس، لكن لا يوجد عليه أي أعراض إكلينيكية ولا معملية أخرى حتى الأشعة لا يوجد بها أي تغير في الرئتين".وأوضحت أن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات على الفور بتحرك عربة الإسعاف ذاتية التعقيم وعزلت الحالة في مستشفى العزل، وهو تحت المراقبة لفترة الحضانة المحددة بـ14 يومًا، كما تم فحص جميع المختلطين به في المنزل بنفس تحاليل منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن جميعهم خالين من الفيروس ولا يوجد بهم أي أعراض إكلينيكية، كما تم إخلاء المبنى الذي كان فيه وتطهيره بشكل كامل.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.وقالت إنها نجحت في اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي حامل للفيروس بفضل الخطة الوقائية، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها الإصابات، مشيرة إلى إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية.وأوضحت أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس.