أحمد شيبة يغني «يا دنيا علمينا» لجمهور عيد الحب باستاد القاهرة

صعد منذ قليل، المطرب الشعبي، أحمد شيبة، لتأدية فقرته في حفل عيد الحب المقام باستاد القاهرة الدولي.وقدم شيبة فور صعوده أغنيته الشهيرة "يا دنيا علمينا"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.وتعد حفلة المطرب أحمد شيبة، هي سادس فقرات الحفل الغنائي الذي يجمع أكبر حشد لأهم نجوم الوطن العربي احتفالا بعيد الحب باستاد القاهرة.وقدم "شيبة" أغنيات أخرى مثل "تعظيم سلام، آه لو لعبت يا زهر، إمتى، يعلم ربنا" وغيرها.وكانت قد تألقت المطربة اللبنانية نانسى عجرم في خامس فقرات الحفل، بينما كانت رابع فقرات الحفل للمطرب وائل جسار، وثالث فقرات الحفل للمطربة ساندي والتي قدمت أغنيات "حلوة جدا"، "أحلى بنت"، والذي تفاعل معها الجمهور.