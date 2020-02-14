يشمل حق الفيتو.. مصر تؤكد تمسكها بموقف إفريقيا لتوسيع مجلس الأمن

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، تمسك مصر بتنفيذ الموقف الإفريقي المتمثل في "توافق أزولويني"، الذي يتضمن عدّة مطالب منها حصول القارة الإفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الموسع، في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية.ويأتي ذلك مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة.وأشار السفير إدريس إلى أن مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، هذا العام، تتواكب مع مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، الأمر الذي يدعو إلى تضامن ووحدة الدول أعضاء الأمم المتحدة حول مبادئ الإصلاح والعدالة ومواجهة الخلل الحالي في مجلس الأمن، حتى يكون للقارة الإفريقية دورها المستحق في آلية اتخاذ القرارات الدولية.