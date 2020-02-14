طلب إحاطة لرئيس الوزراء وزير البترول بشأن مشروع «خشب إدكو»

قدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، ونائب إدكو وأبوحمص، وأمين حزب "مستقبل وطن" بالبحيرة، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن مشروع الخشب في إدكو.وقال زين الدين في طلب الإحاطة: «نحيطكم علمًا بأن أي عمل داخل مشروع الخشب بإدكو يأتي بالأمر المباشر لأي شركة يعتبر إخلالًا بالقانون وضياع الفرص ، وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأنه يوجد في المنطقة الكثير من المقاولين الذين يعملون في نفس المجال».وتابع: «بما أن الشركة الجديدة من الشركات الوطنية الحريصة على أبناء الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، الأمر الذي أشاع السعادة بين شباب إدكو، وتطلع هؤلاء الشباب لفرص العمل المتاحة في المصنع الجديد وإحداث التنمية في المنطقة، وجاء ذلك بعد أن خذلت معظم الشركات العاملة على أرض إدكو هذا الشباب».واختتم: «لذا نطالب بأن يكون هناك توجيه واضح وصريح بأن تكون الأولوية لأبناء إدكو الذين يشعرون دائمًا بتعنت من قبل المسئولين، وليتنا نغير تلك الصورة ونبعث الأمل في نفوس هؤلاء الشباب الذين يستحقون الوقوف بجانبهم».