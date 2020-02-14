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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: وثائق اكتتاب صندوق التعليم تتخطى المليون

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:59 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد وثائق الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيرى للتعليم التى تم تغطيتها تخطى مليون وثيقة منذ إعلان فتح الاكتتاب ديسمبر الماضى، موضحة أن الحجم المبدئى المستهدف للصندوق من الاكتتاب 100 مليون جنيه موزعة على عدد مليون وثيقة أسمية قدرها 100 جنيه للوثيقة تم تغطيتها بالكامل 1.1 مرة، إضافة إلى 100 مليون أخرى تم ضخها من قبل وزارة الأوقاف لتعظيم رأسمال صندوق التعليم بخلاف مساهمات رجال الأعمال.

وأضافت الوزارة وفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، أنه يحق لصاحب وثائق الاكتتاب أو المفوض عنه قانونًا أن يسترد قيمة الوثيقة المكتتب فيها بعد السنة الأولى من إتمام عملية الاكتتاب، عن طريق تقديم طلب الاسترداد لدى أى فرع من فروع البنك طبقًا لقيمة الوثيقة المعلنة فى إقفال اليوم المحدد للاسترداد أو بالقيمة الشرائية أيهما أقل.
التخطيط
التخطيط
التخطيط
التخطيط

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