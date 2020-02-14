«التخطيط»: وثائق اكتتاب صندوق التعليم تتخطى المليون

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد وثائق الاكتتاب بصندوق الاستثمار الخيرى للتعليم التى تم تغطيتها تخطى مليون وثيقة منذ إعلان فتح الاكتتاب ديسمبر الماضى، موضحة أن الحجم المبدئى المستهدف للصندوق من الاكتتاب 100 مليون جنيه موزعة على عدد مليون وثيقة أسمية قدرها 100 جنيه للوثيقة تم تغطيتها بالكامل 1.1 مرة، إضافة إلى 100 مليون أخرى تم ضخها من قبل وزارة الأوقاف لتعظيم رأسمال صندوق التعليم بخلاف مساهمات رجال الأعمال.وأضافت الوزارة وفقًا لمستند حصلت عليه "الدستور"، أنه يحق لصاحب وثائق الاكتتاب أو المفوض عنه قانونًا أن يسترد قيمة الوثيقة المكتتب فيها بعد السنة الأولى من إتمام عملية الاكتتاب، عن طريق تقديم طلب الاسترداد لدى أى فرع من فروع البنك طبقًا لقيمة الوثيقة المعلنة فى إقفال اليوم المحدد للاسترداد أو بالقيمة الشرائية أيهما أقل.