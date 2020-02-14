منة جلال تعلن ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفنى

تستعد الفنانة منة جلال، للاحتفال بزفافها خلال الفترة المقبلة، بعد ارتباطها بشاب من خارج الوسط الفني.وقالت منة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ربع دستة ستات"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، إن والدتها الفنانة سعيدة جلال، ما زالت غير مقتنعة بفكرة زواجها ويوجد بينهما شد وجذب بسبب هذا الموضوع، ولكن في نهاية الأمر هي مثلها مثل أي أم تحلم بزواج ابنتها واستقرارها.وأضافت: «توجد أوقات تجعلك تقولين هذا هو الوقت المناسب والشخص المناسب لأنني لا أريد الانفصال».وكشفت عن أنها أصيبت بالحسد، بعد إعلان خطبتها، فحدثت مشادة بينها وبين خطيبها، لأن العين مذكورة.يذكر أن آخر أعمال منة جلال، كان مشاركتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي تم عرضه مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا، والذي تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولها بشكل مشوق، والمسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.