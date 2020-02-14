اتفاقية جديدة بين «بترومنت وميدتاب» لصيانة خطوط ومستودعات البترول

وقعت شركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، اتفاقًا مع شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب" فى أعمال صيانة الخطوط والمستودعات بمواقع الشركة.وقع الاتفاقية الدكتور نائل درويش، رئيس مجلس إدارة "بترومنت"، والمهندس مجدى توفيق، رئيس مجلس إدارة "ميدتاب"، بحضور المهندس أحمد فؤاد، مساعد رئيس بترومنت للخدمات الفنية، وعدد من قيادات الشركتين.وكان الدكتور نائل درويش أكد فى تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أن الشركة ستوقع عددًا من الاتفاقيات مع شركات البترول العالمية والإقليمية فى مجال الصيانة، ومنها شركات لأول مرة تعمل فى مشروعات متنوعة فى مصر، من بينها شركة ميجاوات الإندونيسية المتخصصة فى لف المواتير المضادة للانفجار، باستثمارات حوالى مليون دولار خلال السنة الأولى من المشروع وستزيد تدريجيا.