خبير أمني: النظام التركي تورط في تهريب الدواعش إلى ليبيا

قال اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية، إن التدخل التركي بليبيا ضد قرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن هناك من يتواطئ في الأزمة الليبية، كما أن النظام التركى تورط فى تهريب المساجين والدواعش إلى ليبيا.وأضاف اللواء محمد عبدالواحد، خبير الأمن القومي والمتخصص في الشئون الإفريقية، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية صدى البلد، مع الإعلامي مصطفى بكري، أن القارة الأفريقية شبعت من التدخلات الاستخباراتية المتمثلة في تأجيج الصراعات والانقلابات وفرض العقوبات وغيرها.وأوضح خبير الأمن القومي والمتخصص في الشئون الإفريقية، أن تشابك المصالح في الدولة الليبية أدي لتعقد الأزمة هناك،لافتا إلى أن استخدام القوى بات هو المسيطر في المجتمع الدولي.