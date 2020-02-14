العراق يشيد بالدعم الفرنسى فى المجال العسكرى والإنسانى

أشاد العراق، اليوم الجمعة، بدعم فرنسا له ضمن التحالف الدولي في المجال العسكري والإنساني.وذكر بيان لوزارة الخارجية، اليوم الجمعة، أن وزيرها محمد علي الحكيم التقى وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي، وأشاد خلال اللقاء بما قدّمته فرنسا من دعم للعراق ضمن التحالف الدوليّ في المجال العسكريّ، والإنسانيّ.وأكد الحكيم، أهمّية زيادة الدعم للحفاظ على المُكتسَبات التي أحرزت في الحرب على الإرهاب للقضاء عليه تمامًا.وشدّد وزير الخارجية، على ضرورة احترام سيادة العراق، والعمل على دعم جُهُود العراق ليكون عامل استقرار، وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه، أو استخدامه ساحة للخلافات.