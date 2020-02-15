اليوم.. بدء متابعة وقف إطلاق النار فى ليبيا

تبدأ اللجنة الدولية لمتابعة اتفاق برلين، اليوم، أولى اجتماعاتها للنظر في تطورات الأوضاع في ليبيا، فيما تستمر الفعاليات ليوم غدا الأحد.وأوضح وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، خلال مؤتمر صحفي، إن لجنة المتابعة الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين ستناقش آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، في مدينة ميونيخ الألمانية بحضور وزراء خارجية مسار برلين.وأضاف بوقادوم أن بلاده تؤيد قرار مجلس الأمن الدولي بالالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، معربًا عن ترحيبه باللائحة التي أقرها المجلس، مما يصب في اتجاه الحل السلمي في ليبيا.وكانت القوى الدولية اتفقت خلال مؤتمر برلين الذي عقد 19 يناير الماضي، على تعزيز الهدنة في ليبيا، لكن ميليشيات السراج لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولم تكف تركيا عن إرسال الأسلحة والمرتزقة السوريين بحسب التقارير المختلفة.وفي وقت لاحق تقرر عقد اجتماع جديد في منتصف مارس، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبي.وأمس الأول تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بريطاني غير مشروط يلزم الأطراف الليبية بالالتزام بوقف إطلاق النار.