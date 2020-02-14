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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لاعبو الزمالك بـ«صورة السيسي» فى قطر.. تحيا مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:33 م
لاعب الزمالك
لاعب الزمالك
محمود عرفات
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نشر الإعلامي أحمد موسى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للاعبي نادي الزمالك مرتدين تيشيرتات بيضاء تحمل صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبارة تحيا مصر، في العاصمة القطرية الدوحة، قبيل انطلاق مبارة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وكتب موسى، في تدوينة: "كنا أول من أعلن عن مفاجأة في مباراة السوبر على أرض دويلة قطر، ونشرنا صورة التيشرت صباح اليوم".

وفاز الزمالك على الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي الذي أقيم مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الغرافة القطرى، ليتوج أبناء ميت عقبة ببطولة السوبر الإفريقى والذى يعد اللقب الرابع للفارس الأبيض فى تلك البطولة والعاشر للكرة المصرية.

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