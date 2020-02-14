جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

أكد جمال الشريف الخبير التحكيمي، أن قرار إلغاء الهدف الثاني للترجي التونسي أمام الزمالك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم في السوبر الإفريقي "صحيح".وقال الشريف في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "محمد بن حمودة لاعب الترجي قام بدفع محمود الونش مدافع الزمالك قبل وصول الكرة له والهدف غير صحيح".