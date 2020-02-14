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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يكشف أهمية تدشين صندوق مصر السيادي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:13 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
إسلام نصير
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أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الأهمية البالغة لصندوق مصر السيادي في تعظيم موارد الدولة واستثمار أصول الدولة على أفضل ما يكون.

ونوه إسماعيل بالبيان الذي أصدرته وزارة التخطيط، ونفت فيه ما تردد من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي بابا خلفيا لخصخصة أصول الدولة، مُوضحًا أن الصندوق ‏هو مملوك للدولة.

وشدد إسماعيل، على أنه تم إنشاء الصندوق بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق بإدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه.

وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وشدد إسماعيل على ضرورة التصدي الحاسم للشائعات التي تطال الصندوق وأعمال الحكومة في ظل الإنجازات التي تتحقق على الأرض.

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