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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عريقات يدعو الحكومة البريطانية للتمسك بمواقفها الثابتة حول الاستيطان

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:51 م
عريقات
عريقات
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دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، الحكومة البريطانية إلى عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي حول المستوطنات، والتمسك بمواقف المملكة المتحدة الثابتة باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية والمستوطنات، غير شرعي ومخالفًا للقانون الدولي.

وقال عريقات- في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن المواقف الأخيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، يؤكدان مواقف بريطانيا على اعتبار الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.

وكانت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية قد كشفت اليوم عن أن إسرائيل تقدمت بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل، بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة، ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حول القضية.

ووفقًا لذات الصحيفة فإن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية.

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