طبيب يكشف الفرق بين المصاب بـ«كورونا» وحامل الفيروس

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بقصر العيني جامعة القاهرة، عن الفرق بين مصاب "كورونا" وحامل الفيروس، وكيفية اكتشاف الإصابة من غير أعراض.وقال أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، إن المصاب بـ"كورونا" يكون فى فترة الحضانة التى تتراوح بين يوم إلى أسبوعين قبل ظهور الأعراض.وأضاف سالم، أن حامل المرض يحدث بعد اختفاء الأعراض والعلاج؛ حيث يظل مصدرا العدوى وهو موقف لا يحدث في الأمراض التنفسية ومنها حالات كورونا أو الأنفلونزا أو حتى الالتهاب الرئوي الفيروسي.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.وقالت إنها نجحت في اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي حامل للفيروس بفضل الخطة الوقائية، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها الإصابات، مشيرة إلى إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية.وأوضحت أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس.