رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين» يستنكر تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ويطالب بالاعتذار

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:47 م
حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
إسلام نصير
طباعة
أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين غير مرحب بها، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح لأى جهة بالتدخل فى شئونها الداخلية بهذه الطريقة.

وأضاف "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد فى تصريحاته على تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة التى لا تعرف إلا الهجوم على الدولة المصرية بهدف زعزعة استقرارها والنيل من وحدة أراضيها، موضحا أنه يجب على رئيس البرلمان الأوروبى مراجعة تصريحاته بشأن مصر وتقديم اعتذار رسمى.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إننا فى مصر لا نُعلق على أحكام القضاء المصرى النزيهة والشريفة، وخاصة فى أى قضية ينُظرها، ولا يصح أبدا لأى أحد التعليق، متسائلا: "كيف لكم في البرلمان الأوروبى الحديث بكل هذه التصريحات عن قضية هذا الشاب القادم من إيطاليا والذي تم القبض عليه تنفيذا لأمر قضائي"، موضحا أننا نثق كل الثقة فى القضاء المصرى العادل ولا نسمح لأى جهة بالتشكيك فى نزاهته.

وفى السياق نفسه، أشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة دائما ما تقدم معلومات مغلوطة وغير صحيحة وتفتقد للمصداقية، مؤكدا أن هذه المنظمة تُمول وتُدار من قبل أعداء الوطن فى تركيا وإسرائيل، بهدف الإضرار بمصر والإساءة لسمعتها، وهذا الأمر لن تسمح به الدولة المصرية على الإطلاق.

وأشار إلى أن تلك المنظمة تعد إحدى أدوات الصهيونية العالمية لتنفيذ مخطط نشر الأكاذيب حول مصر، ويجب الحذر منها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، موضحا أنهم يستهدفون أيضا من خلال أفعالهم الضغط على الدولة المصرية لتنفيذ مخططاتهم.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«الصحة»: نقلنا الأجنبي حامل «كورونا» إلى المستشفى لعزله وحالته مستقرة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

منذ ساعتين و 42 دقيقة

«الصحة» تكشف حالة المخالطين لأول أجنبي حامل لـ«كورونا» في مصر

الصور

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

image description

وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

image description

صور معرض Egyps 2020

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبدالحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسنى لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

نجم الساعة

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأسمرات تستضيف مبادرة «100 مليون صحة»

جابر عصفور يطالب هيئة الكتاب بإعادة طباعة «جامعة دينها العلم»

«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)

«رموز من بلدنا».. مائدة حوارية بثقافة الجيزة