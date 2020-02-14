«المصريين» يستنكر تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ويطالب بالاعتذار

أكد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، أن التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين غير مرحب بها، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح لأى جهة بالتدخل فى شئونها الداخلية بهذه الطريقة.وأضاف "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد فى تصريحاته على تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة التى لا تعرف إلا الهجوم على الدولة المصرية بهدف زعزعة استقرارها والنيل من وحدة أراضيها، موضحا أنه يجب على رئيس البرلمان الأوروبى مراجعة تصريحاته بشأن مصر وتقديم اعتذار رسمى.وقال رئيس حزب "المصريين"، إننا فى مصر لا نُعلق على أحكام القضاء المصرى النزيهة والشريفة، وخاصة فى أى قضية ينُظرها، ولا يصح أبدا لأى أحد التعليق، متسائلا: "كيف لكم في البرلمان الأوروبى الحديث بكل هذه التصريحات عن قضية هذا الشاب القادم من إيطاليا والذي تم القبض عليه تنفيذا لأمر قضائي"، موضحا أننا نثق كل الثقة فى القضاء المصرى العادل ولا نسمح لأى جهة بالتشكيك فى نزاهته.وفى السياق نفسه، أشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش المشبوهة دائما ما تقدم معلومات مغلوطة وغير صحيحة وتفتقد للمصداقية، مؤكدا أن هذه المنظمة تُمول وتُدار من قبل أعداء الوطن فى تركيا وإسرائيل، بهدف الإضرار بمصر والإساءة لسمعتها، وهذا الأمر لن تسمح به الدولة المصرية على الإطلاق.وأشار إلى أن تلك المنظمة تعد إحدى أدوات الصهيونية العالمية لتنفيذ مخطط نشر الأكاذيب حول مصر، ويجب الحذر منها ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة، موضحا أنهم يستهدفون أيضا من خلال أفعالهم الضغط على الدولة المصرية لتنفيذ مخططاتهم.