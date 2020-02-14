تامر حسني: حملة «افرح وفرح غيرك» دعوة للمشاركة في الخير

تحدث الفنان تامر حسني، عن حملة "افرح وفرح غيرك"، التي شارك فيها مؤخرًا، مؤكدًا أن الهدف من تصويرها هو دعوة للغير للمشاركة.وأضاف خلال تصريحاته لقناة dmc: "كنت ذاهب للتصوير وكنت في موقف مثل أن تقف وتشاور على حد وتفرحه وأحيانا تصوير مثل هذه الحفلات يكون لنشر الخير".وتابع: "البعض ممكن يتخيل الفنان يغني أو يمثل فقط، ولكن هناك أشياء كثيرة أهتم بها سواء كانت معروفة أو غير معروفة، ونحتاج ليوم حلو يجمعنا كيوم الحب أو التسامح أو الصداقة، وهذا شيء جميل لنا لكي نفرح ونفرح غيرنا".وعن نجاح فيلمه الأخير "الفلوس"، قال: "الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا والجمهور أشاد به وهذا أهم من الإيرادات، لأنه قدر الفيلم وفهم الرسالة الخاصة، لأن الفيلم كذلك يهتم بمشاكل كثيرة تخص الشباب ويبعث برسالة مهمة والفيلم عرض في أمريكا وكندا وكان كامل العدد في كل دور العرض، وهو إنجاز لفنان مصري يمثل مصر".