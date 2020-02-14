خبير أمني: الجماعات الإسلامية تسيطر على دول غرب إفريقيا

قال اللواء محمد عبدالواحد خبير الشئون الإفريقية والأمن القومي، إن هناك سيطرة من الجماعات الإسلامية على دول غرب إفريقيا خاصة منطقة جنوب الساحل المتواجد فيها جماعات «بوكو حرام والتوحيد والجهاد وأنصار الدين».وأضاف اللواء محمد عبدالواحد، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أن هذه الجماعات تتبنى الفكر الداعشي، مؤكدًا أنها جماعات شديدة الخطورة.وأوضح اللواء محمد عبدالواحد سبب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود قوات إفريقية، وأن يكون الحل إفريقي- إفريقي، قائلا، إن هناك قوات وتحالفات دولية موجودة في المنطقة مثل قوات برخان الفرنسية التي تضم حوالي 4500 جندي، موزعين على دول الساحل الإفريقي، بالإضافة إلى وجود قوات أمريكية وقاعدة عسكرية ألمانية ورغم ذلك فشلوا في منع الإرهاب.