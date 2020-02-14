تامر حسني: التكريم في مصر له طعم تاني

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته بإحياء حفل عيد الحب باستاد القاهرة وسط حضور عدد كبير من الجماهير من كل المحافظات.وقال تامر حسني خلال تصريحاته لقناة dmc: "على الرغم من التكريمات العالمية التي نلتها، إلا أن التكريم في مصر له طعم تاني وفرحة غريبة".وعن احتفاله بعيد الحب مع زوجته الفنانة بسمة بوسيل، قال: "أنا بحب بسمة جدًا ولا أنتظر عيد الحب ووالدتي وابنتي تاليا وأمايا وابني، وأعتبر الحب هو الأسرة وبحتفل بيهم كلهم وبسمة ربنا يسعدها ويوفقها في كل طموحها وآمالها في كل اللي بتتمناه".