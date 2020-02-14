زوج إيمان عبدالغني عن جدتها: أفاقت من غيبوبة على صوت فريد الأطرش

كشف الدكتور ماجد سرور زوج الفنانة إيمان عبدالغني، نجمة برنامج The Voice، عن موقف تعرضت له جدتها لوالدها بسبب حبها الكبير للفنان الراحل فريد الأطرش.وقال خلال لقائه برفقة زوجته في برنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إن حب جدة إيمان لفريد الأطرش، تسبب في غيرة جدها منه بشكل كبير خلال فترة شبابهما.وأضاف: «عندما تقدمت في السن وتعرضت لأزمة صحية دخلت على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة ونقلت لغرفة العناية المركزة وكانت في غيبوبة».وتابع: وقتها نصح الأطباء أولادها أن يودعوها لأنه تتبقى لها ساعات وتغادر الحياة، وبعد دقائق دخل والد إيمان غرفة والدته وأحضر كاسيت وشريط لأغاني فريد الأطرش وفوجئ الجميع باستيقاظ الجدة وعاشت بعدها أكثر من عامين.