«السيد» يعلن كشف حسابه فى نقابة المهندسين ويترشح مجددًا

استعرض المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين والمرشح على شعبة الكهرباء بالنقابة العامة، كشف حسابًا له خلال الفترة الماضية وقضاها فى مجلس نقابة المهندسين.وقال السيد فى تصريحات لـ"الدستور" إنه شارك فى تصحيح ميزانية النقابة عن المجلس السابق وتم استلامها بعجز 167 مليون جنيه وبالمراجعة تبين أن العجز الحقيقي 221 مليون جنيه وتم تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسباتوأوضح السيد أنه شارك فى إعداد ميزانية النقابة لعامي 2018 و2019 فيما يتعلق بصندوق المعاشات وصندوق النقابة، لافتًا إلى أن النقابة حققت فائضًا فى 2018 لأول مرة منذ 8 سنوات بـ178 مليون جنيه.وتجرى نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، انتخابات التجديد النصفى للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات يوم الجمعة 28 من فبراير الحالى.وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، عن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.