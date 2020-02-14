جابر عصفور يطالب هيئة الكتاب بإعادة طباعة «جامعة دينها العلم»

طالب الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، بإعادة طباعة كتاب "جامعة دينها العلم" الذى صدر عام 2008 ونفدت طبعته.وأوضح "عصفور" لـ"الدستور"، أن كتابه "جامعة دينها العلم" كشف عن دور مجلة "المنار" وقت أن ترأسها الشيخ محمد رشيد رضا فى تحريض بعض رجال الأزهر على الشيخ الأزهري علي عبد الرازق الصادر في 1925م بسبب صدور كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، والذى أحدث ضجة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، ولم تطبعه "هيئة الكتاب" مرة أخرى.