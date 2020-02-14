واشنطن وطالبان تتوصلان لاتفاق خفض العنف مدته أسبوع

أفاد مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن توصلت إلى اتفاق يقضي بخفض أعمال العنف مع حركة طالبان.وأوضح المسئول - في تصريح صحفي أدلى به على هامش مؤتمر ميونخ للأمن حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - أن الاتفاق مدته سبعة أيام ولم يبدأ بعد.ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن بلاده أعدت مع "طالبان" اتفاق هدنة لسبعة أيام، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان".وسبق أن أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" في قطر سهيل شاهين، أن الحركة "ستمتنع عن شن هجمات واسعة النطاق أثناء سريان الاتفاق".