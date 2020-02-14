مقتل متظاهر عراقي في ساحة التحرير في بغداد

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن مقتل متظاهر في ساحة التحرير وسط بغداد بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.وتظاهر آلاف من مؤيدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في بغداد ومناطق أخرى جنوب العراق الجمعة، مندّدين بما اعتبروه تعرضا "لرموز دينية" بعد الانتقادات الأخيرة التي طالت زعيمهم.وسار مؤيدو الصدر الذين ارتدى بعضهم الزي التقليدي العراقي في ساحة التحرير وسط بغداد بين المتظاهرين المناهضين للحكومة، وهم يردّدون "كلنا عشيرة واحدة والشيخ مقتدى".وكان الزعيم الشيعي سحب في وقت سابق تأييده للمحتجين الذين يشاركون في تظاهرات في أنحاء متفرقة من العراق منذ أكتوبر للمطالبة بتغيير نظام الحكم، منددا في سلسلة تغريدات بالاختلاط بين النساء والرجال ومتهمًا متظاهرين بإدخال المخدرات والمشروبات الكحولية لأماكن التظاهر.