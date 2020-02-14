محمد عطا: المهندسون في حاجة إلى «لم الشمل»

تعهد المهندس محمد عطا، المرشح على شعبة ميكانيكا بمجلس نقابة المهندسين بأسوان، بأنه إذا نجح فى انتخابات التجديد النصفي ومر على فترة دخوله المجلس 6 أشهر ولم يحقق أي أهداف أو تغير حقيقي لصالح مهندسى أسوان، فسيتقدم باستقالته من المجلس مؤكدًا على أن هذا التعهد أمام الله والمهندسين.وقال عطا فى تصريحات لـ"الدستور"، بأنه فى حال تحججه بأي أعذار فأنه سيكون غير صالح للعمل العام، مشيرًا إلى سعيه إلى لم الشمل لصالح المهندسين وتحقيق خدمات مميزة لهم على أرض الواقع.وتجرى نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، انتخابات التجديد النصفى للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات يوم الجمعة 28 من فبراير الحالى.وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.