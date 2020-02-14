«أسياد إفريقيا».. الزمالك بطلاً للسوبر للمرة الرابعة

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب كأس السوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.سجل ثلاثية الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة الثانية وأشرف بن شرقي "هدفين" في الدقيقتين 58 و95، وأحرز للترجي عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.