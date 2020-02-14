روسيا: 500 طفل أجنبى لا يزالون فى سجن بغداد

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل آنا كوزنيتسوفا، أن أكثر من 500 طفل أجنبي موجودون في العراق، فيما أشارت إلى أن هناك عدة آلاف من الأطفال في مخيمات سوريا.وقالت كوزنيتسوفا اليوم الجمعة، بعد أن أعدنا أطفالنا من العراق، نحن نعلم، أن أكثر من 500 طفل من مواطني دول مختلفة، لا يزالون في سجن بغداد، نتحدث عن عدة آلاف من الأطفال، الذين قد يكونون اليوم في معسكرات في سوريا".يذكر أنه في عام 2017، تأسست لدى المفوضية الروسية لشئون الطفل، لجنة بين الوزارات المعنية لدعم عودة الأطفال الروس من مناطق الصراعات إلى الوطن.ووضعت اللجنة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والداخلية والصحة، وغيرها من الوزارات الروسية ترتيبات خاصة لذلك، وأصبح بالإمكان من خلالها تنظيم عملية عودة أكثر من 100 طفل من العراق إلى روسيا.