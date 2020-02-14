تونس ورواندا توقعان اتفاقًا بشأن الخدمات الجوية

وقعت تونس اتفاقًا مع رواندا بشأن الخدمات الجوية يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني الدولي، وضمان أقصى قدر من أمن وسلامة النقل الجوي الدولي، إلى جانب إنشاء خدمات جوية بين البلدين تشمل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد.وأشارت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الجمعة، الى أن هذا الاتفاق يأتي بمناسبة مشاركة تونس في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بأديس أبابا الأسبوع الماضي.ونوهت بأن الاتفاق وقعه كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشئون الخارجية صبري باش طبجي، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الرواندي فانسون بيروتا.وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تؤكد حرص تونس على تعزيز رصيدها من الاتفاقيات القانونية مع الدول الشقيقة في القارة بهدف تدعيم الاندماج القاري وتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدان الإفريقية.