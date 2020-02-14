رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونيدو» تدعم جهود الصين فى مكافحة فيروس «كورونا»

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:46 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، اليوم، عن تقديم مساعدة طوارئ عاجلة إلى الصين للمعاونة في مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقع وثيقة التعاون لي يونج، مدير عام يونيدو، والسفير وانج تشون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة في فيينا.

وقالت منظمة يونيدو، في بيان، إنها ستقدم 100 ألف قناع طبي و20 ألف بدلة واقية إلى الصين، كما ستوفر معدات للتخلص من النفايات الطبية في المستشفى الجديد الذي شيدته الصين لمكافحة فيروس كورونا، وبما يمكن من تحقيق الإدارة الآمنة للنفايات الطبية.

وأضافت أنه منذ تم اكتشاف مرض فيروس "كورونا" في مدينة ووهان الصينية وهو مستمر في الانتشار، وشمل مدنا وبلدانا أخرى وله تأثير كبير على حياة الناس والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، لافتة الى بذل الحكومة الصينية جهودًا مضنية للوقاية من الوباء ومكافحته.

وأشارت إلى أن الصين نفذت تدابير وقائية ومكافحة شاملة وإيجابية وصحيحة، بل تجاوزت المعايير والمتطلبات ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

هالة الشلقانى.. المرأة التى صنعت أسطورة عادل إمام

منذ حوالي 3 ساعات

استبعاد شيكابالا من تشكيل الزمالك أمام الترجى

منذ حوالي 7 ساعات

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

منذ حوالي 12 ساعة

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

الصور

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

image description

وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

image description

صور معرض Egyps 2020

الأكثر قراءة

تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في مصر

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«الصحة»: نقلنا مصاب «كورونا» إلى المستشفى لعزله وحالته مستقرة

«الصحة»: لم تظهر أي أعراض على المصاب بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبدالحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسنى لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

لغز غدر فريد الأطرش بـ سامية جمال.. عادت من الاعتزال لأجله فرفض أن ترقص على صوته

نجم الساعة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

شركات الطيران العالمية تخسر مليارات الدولارات بسبب «كورونا»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)

«رموز من بلدنا».. مائدة حوارية بثقافة الجيزة

أشرف البولاقى يناقش «الشعر والعولمة» لعبدالنبي عبادي

غدًا.. توقيع «أسود مما تتخيل» فى فيلا إبداع بالدقى