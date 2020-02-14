«يونيدو» تدعم جهود الصين فى مكافحة فيروس «كورونا»

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، اليوم، عن تقديم مساعدة طوارئ عاجلة إلى الصين للمعاونة في مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وقع وثيقة التعاون لي يونج، مدير عام يونيدو، والسفير وانج تشون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة في فيينا.وقالت منظمة يونيدو، في بيان، إنها ستقدم 100 ألف قناع طبي و20 ألف بدلة واقية إلى الصين، كما ستوفر معدات للتخلص من النفايات الطبية في المستشفى الجديد الذي شيدته الصين لمكافحة فيروس كورونا، وبما يمكن من تحقيق الإدارة الآمنة للنفايات الطبية.وأضافت أنه منذ تم اكتشاف مرض فيروس "كورونا" في مدينة ووهان الصينية وهو مستمر في الانتشار، وشمل مدنا وبلدانا أخرى وله تأثير كبير على حياة الناس والصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، لافتة الى بذل الحكومة الصينية جهودًا مضنية للوقاية من الوباء ومكافحته.وأشارت إلى أن الصين نفذت تدابير وقائية ومكافحة شاملة وإيجابية وصحيحة، بل تجاوزت المعايير والمتطلبات ذات الصلة من اللوائح الصحية الدولية.