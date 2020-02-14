عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربيني (صور)

احتفل الفنان عمرو دياب، بعيد الحب مع دينا الشربيني، ونشر صورة برفقتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلق عمرو دياب على الصورة: «عيد حب سعيد.. زي ما أنتي»، وهي الأغنية التي أطلقها عمرو دياب أمس الخميس من ألبومه الجديد "سهران".ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 «سهران» مع جمهوره في حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة في التجمع الخامس.