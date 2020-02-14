جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

استقبلت المهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان، اليوم الجمعة، سفير دولة نيبال بالقاهرة جهبيندرا براصاد آريال، خلال زيارته المعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة.وذلك فى إطار اهتمام متحف النيل بأسوان، باستقبال كل الوفود الزائرة، سواء على المستوى الدولى أو المحلى للتعريف بالمركز الثقافي الإفريقي الجديد وأهدافه ومقتنياته الفريدة من مختلف الدول الإفريقية.وتفقد السفير قاعات المركز المختلفة، واستمع للشرح المفصل عن مقتنيات المركز الثقافي الإفريقي.ومن ناحيته أشاد جهبيندرا براصاد آريال، سفير دولة نيبال بالقاهرة، بهذا الصرح الحضاري والثقافي العظيم، ولما له من أهمية كبيرة ومقتنيات ثمينة ومتميزة.وفي نهاية جولته حرص السفير، على تسجيل كلمات رقيقة تعبر عن رأيه فى المتحف فى سجل الزوار.