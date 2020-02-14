بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

ينقل لكم موقع «الدستور» بثًا مباشرًا لحفل عيد الحب والمقام من استاد القاهرة بمشاركة عدد من النجوم.الحفل بدأه الفنان تامر حسني، بباقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث وسط تفاعل كبير من الجمهور معه، وتبعه الفنان بهاء سلطان.ويشارك في الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان وائل جسار، وساندى، وأحمد شيبه وحسن شاكوكش وآخرون، داخل استاد القاهرة وتنظمه شركة أم بي أم بالتنسيق مع شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع التذاكر.