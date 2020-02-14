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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: نقلنا مصاب «كورونا» إلى المستشفى لعزله وحالته مستقرة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:22 م
كورونا
كورونا
الدستور
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، اكتشاف أول مصاب بفيروس «كورونا المستجد» في مصر. 


وأوضحت «الصحة» في بيان لها اليوم، أنها اكتشفت أجنبي حامل لفيروس «كورونا المستجد» بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تطبقها الوزارة من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات ومن خلال الفرق الوقائية التي تتابعهم على مدار الساعة.


ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، لكن دون ظهور أي أعراض مرضية.


وأشارت «الصحة» إلى أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية، واتخذت كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة، حيث تم نقل المصاب «الأجنبي» بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، وأن حالته مستقرة ولا تظهر عليه أعراض المرض.

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