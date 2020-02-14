بن شرقى يعيد التقدم للزمالك أمام الترجى فى السوبر الإفريقى (فيديو)

أضاف أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثاني في شباك الترجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي.جاء الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد خطأ من الغاني كوامي بونسو قبل أن يستخلص أشرف بن شرقي الكرة منه وينطلق ويضع الكرة زاحفة على يسار الحارس المعز بن شريفية.